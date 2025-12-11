Las Tunas y Matanzas por sellar su pase a la postemporada

Los líderes Leñadores de Las Tunas y los Cocodrilos de Matanzas buscarán hoy su victoria 42, un número mágico que sellaría su avance a la postemporada de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

La obtención de un éxito más garantizará matemáticamente la clasificación de ambos elencos, porque ningún escenario posible permite que ocho equipos superen esa cifra con los juegos que restan.

Para llegar a esa conclusión se utilizaron programas de simulación de escenarios y hojas de cálculo que permiten analizar todas las combinaciones posibles entre los juegos pendientes —incluyendo modelos de enumeración completa que calculan cada resultado hipotético y su impacto en la tabla.

Aunque aún queda acción en el calendario, la estructura de los duelos pendientes limita por completo la posibilidad de que tantos contendientes acumulen 42 triunfos. Existen numerosos choques directos entre aspirantes, lo que obliga a que unos ganen y otros pierdan, impidiendo que todos avancen simultáneamente.

Incluso en el caso extremo de que ambos conjuntos perdieran todos sus desafíos posteriores a alcanzar las 42 sonrisas, seguirían inalcanzables para al menos la mitad de los equipos en pugna. Las simulaciones revisadas lo demuestran.

Ayer, en el 5 de Septiembre, los tuneros volvieron a sacar sus hachas y arrollaron 10-1 a los Elefantes cienfuegueros, apoyados en 15 cohetes, incluido un jonrón de Yassel Izaguirre, y en la hermética labor de siete entradas de Yosmel Garcés, quien firmó su noveno triunfo para igualar la cima entre los serpentineros más ganadores.

Los Cocodrilos también celebraron a lo grande y derrotaron 13-5 a los Alazanes granmenses, guiados por los estacazos de Brayan Peña y Hanyelo Videt, que remolcaron siete carreras entre ambos.

En los demás duelos, Mayabeque venció 17-13 a Santiago de Cuba en el Nelson Fernández, pero utilizó un jugador inelegible y fue confiscado su triunfo.

La Isla sorprendió otra vez a Holguín 5-2 para hundirlo al tercer puesto, Industriales se mantuvo firme en el grupo de vanguardia al vencer 6-1 a Ciego de Ávila y Sancti Spíritus noqueó 10-0 a Guantánamo.

Por su parte, Artemisa derrotó 7-2 a Villa Clara y detuvo su mala racha, mientras Toros y Vegueros dividieron en el Capitán San Luis, con éxitos de Abrahan Licea por Camagüey y de Yosvani Martínez por Pinar.

Tras la última jornada, así marcha la tabla: Las Tunas (41-23), Matanzas (41-25), Holguín (40-26), Mayabeque (39-27), Industriales (38-28), Sancti Spíritus (38-29), La Isla (36-30) y Artemisa (35-31), cerrando la zona clasificatoria.

