Se alistan campechuelenses para celebrar acto provincial por el Día del Educador

Los educadores campechuelenses asumen con rigor y compromiso la celebración en este municipio del acto provincial por el Día del Educador, afirmó Misleidis Yero Busquet, directora general de Educación en esta costera localidad granmense en el oriente de Cuba.

En reunión de trabajo de su Consejo de dirección y representantes de la UJC y los tres medios de prensa provincial: Radio, TV y el periódico La Demajagua, la máxima representante del gremio en este municipio afirmó que se trabaja para estar a la altura de la responsabilidad contraída, pese a las adversidades que dejó Melissa a su paso por el territorio.

Especificó que ya está en marcha un amplio programa de acciones para el alistamiento del parque 24 de Febrero, principal escenario para el acto provincial por el Día del Educador, así como de recuperación y embellecimiento de instituciones educativas vinculadas a esa celebración y como parte de la jornada por la efemérides.

Los trabajos de engalamiento se extienden también a la Galería de Arte y áreas de La Playa, así como al Circulo Infantil Aprendiendo a vivir, subsede de la actividad central por el Día del Educador.

Dedicado este año a Martí, Fidel y al aniversario 65 de la Campaña de Alfabetización, el homenaje a los educadores prevé asaltos a instituciones educativas, centros de trabajo, dependencias del gremio y el reconocimiento a quienes destacan por sus trayectorias de trabajo y entrega al sector y la hermosa obra de enseñar, educar y preparar para el mañana a las nuevas generaciones.

Habrá especial atención a quienes formaron parte de la campaña de alfabetización y para aquellos experimentados que durante años, décadas, aportan con su granito de conocimientos, desde las aulas u otros puestos de trabajo, al hombre nuevo en correspondencia con los postulados de la sociedad martiana y socialista.

La Demajagua