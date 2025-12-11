Río Cauto será sede del acto central por aniversario 67 de la Revolución Cubana

El municipio de Río Cauto, en Granma, fue seleccionado como sede del acto central por el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución Cubana, el 26 de diciembre. Autoridades provinciales y municipales realizaron la reunión de aseguramiento del evento, mientras el territorio avanza en los preparativos pese a la recuperación tras el huracán Melissa.

El municipio de Río Cauto fue seleccionado como sede del acto central por el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución Cubana, previsto para celebrarse el venidero 26 de diciembre. Como parte de los preparativos, autoridades provinciales y municipales realizaron en este territorio la reunión de aseguramiento del evento.

En la cita ,estuvieron presentes Yudelkis Ortíz Barceló, primera secretaria del Partido en Granma; Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora de la provincia; así como cuadros, dirigentes del Partido y representantes de organismos e instituciones del municipio y la provincia.

Río Cauto, que continúa recuperándose de los daños ocasionados por el huracán Melissa, avanza en los preparativos para la conmemoración.

La celebración del aniversario 67 del Triunfo de la Revolución Cubana constituye una oportunidad para ratificar los valores que han guiado al país durante más de seis décadas. En este contexto, Río Cauto reafirma que la vitalidad del proceso revolucionario se expresa en la participación popular, la creatividad comunitaria, la unidad institucional y la voluntad colectiva de transformar cada espacio.

