EE.UU. intenta evitar cooperación de Cuba con programas de la ONU

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció hoy el propósito del Gobierno de los Estados Unidos de aislar a la isla en Naciones Unidas y evitar su cooperación legítima con las agencias y programas de esa organización.

En un mensaje en la red social X, el canciller subrayó que, sin embargo, Washington continúa fracasando en este “intento pernicioso”.

Precisó que este miércoles Cuba presentó el Programa País Cuba-Unicef 2026-2030, que resultó aprobado con un único voto en contra: el de Estados Unidos.

Rodríguez Parrilla señaló que la aprobación del proyecto cubano, por amplia mayoría, demuestra la voluntad de la comunidad internacional de acompañar el desarrollo de la isla.

Al presentar el programa durante la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Ejecutiva de Unicef, el Representante Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, embajador Ernesto Soberón Guzmán, destacó que el documento constituye un marco de cooperación estratégico para fortalecer el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Explicó que el Programa se sustenta en el compromiso de la mayor de las Antillas con el pleno disfrute de los derechos de la infancia, en correspondencia con la Constitución de la República, el Código de las Familias, la Política Integral de Niñez, Adolescencias y Juventudes y el novedoso Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes.

Su implementación, agregó Soberón Guzmán, contribuirá a preservar los logros sociales alcanzados, asegurar el acceso a insumos esenciales y movilizar alianzas nacionales e internacionales que respalden la recuperación económica y el bienestar integral de las nuevas generaciones.

