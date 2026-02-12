Reconoce MINFAR labor del ICS

Altos oficiales del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) acudieron este miércoles a la sede del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS) para reconocer la labor de sus directivos y equipos de la Radio y la Televisión Cubana en la cobertura de los homenajes realizados en todo el país a los combatientes caídos en Venezuela el pasado 3 de enero, informó el propio Instituto desde sus redes sociales.

Encabezaron el homenaje el general de división Víctor L. Rojo Ramos, jefe de la Dirección Política del MINFAR, y Alfonso Noya Martínez, presidente del ICS, acompañados por altos oficiales del MINFAR y vicepresidentes del Instituto.

En el encuentro se entregó una misiva firmada por el general de división Rojo Ramos, en la que se destacó la profesionalidad de quienes garantizaron la transmisión de los actos y denunciaron el ataque de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela.

Alfonso Noya Martínez, agradeció el reconocimiento en nombre de los trabajadores del Instituto y reiteró el compromiso de la entidad con la nación y la población, incluso en circunstancias complejas.

Participaron en la reunión Liuba Moreno, funcionaria del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, directivos del Órgano Central del ICS, representantes de los sistemas de la Radio y la Televisión Cubana, así como periodistas y técnicos de las redacciones de canales y emisoras que protagonizaron la cobertura.

