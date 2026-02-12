Más de 90 organizaciones respaldan a Cuba

Más de 90 organizaciones políticas de distintos continentes firmaron una declaración en la que exigieron el fin inmediato de las amenazas y medidas hostiles de Estados Unidos contra Cuba, incluido el bloqueo económico, comercial y financiero, en cumplimiento de las resoluciones de la ONU, informa el periódico Granma.

El documento, impulsado por el Partido Comunista Portugués, llamó a la más amplia solidaridad internacional en defensa de la independencia, la soberanía y los derechos del pueblo cubano, incluido el derecho a decidir pacíficamente y sin injerencias externas su futuro.

Los firmantes condenaron la Orden Ejecutiva del presidente estadounidense que designa a Cuba como “amenaza inusual y extraordinaria”, calificándola como una construcción basada en falsedades.

La lista de partidos comunistas, socialistas y movimientos políticos de Europa, América Latina, Asia, Medio Oriente y África permanece abierta a nuevas adhesiones.

