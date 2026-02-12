Producir alimentos a nivel local: una prioridad en Granma

Aumentar la producción de alimentos a nivel local, mediante el programa de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar es prioridad, en la campaña de siembra en la provincia de Granma.

El reto está en lograr el autoabastecimiento por todas las vías posibles con diferentes cultivos de hortalizas, vegetales y condimentos frescos y el desarrollo de las técnicas agroecológicas.

El potenciar las plantaciones en organoponicos, huertos intensivos, parcelas y patios en modalidades productivas en especial las rusticas en los barrios y mantener el funcionamiento de las fincas municipales de semillas contribuirán al abastecimiento con los cultivos de pepino, lechuga, acelga, quimbombó, berenjena y rábano, entre otros.

Asimismo, en el territorio se trabaja en completar la fuerza laboral, para ganar en estabilidad en cada unidad y en multiplicar el apoyo a la producción local con movilización popular y cambio de labor de trabajadores y estudiantes.

La ingeniera Yurien Valdés González, jefa de este departamento en la Delegación provincial de la Agricultura, dijo que cuentan con varias modalidades de producción e instalaciones rusticas construidas en parcelas en las comunidades.

Valdés González destacó los avances registrados en la obtención de las semillas en todos los municipios y buscan consolidar la elaboración de materia orgánica con la creación del micro -centros en cada unidad productiva.

La Demajagua