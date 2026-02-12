Producir alimentos a nivel local: una prioridad en Granma

Aumentar la producción de alimentos a nivel local, mediante el programa de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar es prioridad, en la campaña de siembra en la provincia de Granma.

Por /

El reto está  en lograr  el autoabastecimiento por todas las vías posibles  con diferentes cultivos de hortalizas,  vegetales y condimentos frescos   y el desarrollo de las  técnicas agroecológicas.

El potenciar  las plantaciones  en  organoponicos, huertos intensivos, parcelas y patios en  modalidades productivas   en especial las rusticas en  los barrios  y mantener el  funcionamiento de las fincas municipales de semillas  contribuirán  al abastecimiento con los cultivos de pepino, lechuga,  acelga, quimbombó, berenjena y  rábano, entre otros.

Asimismo,  en el territorio se  trabaja en completar  la fuerza laboral,  para ganar en estabilidad en cada unidad  y en  multiplicar  el apoyo  a la  producción local  con   movilización popular y cambio de labor de trabajadores y estudiantes.

La ingeniera Yurien Valdés González,  jefa de este departamento en la Delegación  provincial de la Agricultura,  dijo   que  cuentan con  varias  modalidades  de producción  e instalaciones rusticas construidas en  parcelas   en las comunidades.

Valdés González destacó los avances registrados en  la obtención de las semillas en  todos los municipios   y buscan  consolidar la elaboración de materia orgánica  con  la creación del micro -centros en cada unidad productiva.

La Demajagua

Comparte si te ha gustado

Entradas relacionadas

Scroll al inicio