Vuelve hoy la acción en la 64 Serie Nacional de Béisbol

La Comisión Nacional de Béisbol confirmó que hoy se reanudará la 64 Serie Nacional tras dos jornadas interrumpidas por la caída del Sistema Eléctrico Nacional, que paralizó totalmente la actividad en Cuba.

Foto: del autor

Por: Boris Luis Cabrera

De acuerdo con la circular número cuatro emitida ayer, los partidos programados para jueves quedaron suspendidos en todas las sedes, y este viernes se jugarán dobles encuentros desde las 10:00, hora local, con el fin de recuperar lo perdido.

En el estadio Latinoamericano, Industriales intentará remontar ante Mayabeque el duelo sellado del martes, cuando los Huracanes mandaban 5-3 en el quinto episodio con vuelacercas de Maikol Barroso. Luego ambos equipos sostendrán el choque correspondiente al miércoles.

Similar dinámica se vivirá en Artemisa, donde los Cazadores y Cienfuegos deben completar primero su desafío inconcluso antes de saltar a un segundo compromiso.

La atención de la jornada también apunta hacia el Guillermón Moncada, donde las Avispas de Santiago buscarán sacudirse del bochorno sufrido el martes, cuando Pinar del Río las derrotó por 22-0 para arrebatarles el invicto y obligarlas a compartir la cima con Matanzas y Sancti Spíritus.

Cocodrilos y Gallos, por su parte, llegan con envión tras ganar sus últimos duelos, mientras Granma, Holguín y Las Tunas también tratarán de sostener el ritmo.

La programación suspendida del jueves fue trasladada íntegramente para el domingo 14, lo que implicará una carga adicional en la ya intensa agenda del campeonato.

En medio de esta reorganización, la Comisión Nacional divulgó ayer los resultados de la votación que distinguió a los jugadores más destacados de la primera semana: el jardinero santiaguero Yoelquis Guibert, con tres jonrones y 12 impulsadas, y el lanzador espirituano Fernando Betanzo, autor de tres victorias sin derrotas y efectividad de 1.35.

Ambos se erigen como referentes de un torneo que, pese a los contratiempos, mantiene vivo el entusiasmo de los aficionados.

