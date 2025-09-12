Julio César irá hoy por plata en Mundial de Boxeo 2025

El astro cubano del boxeo Julio César La Cruz irá hoy por la medalla de plata en las semifinales del Campeonato Mundial de Liverpool, Reino Unido, frente al kazajo Aibek Oralbay, oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 y campeón asiático en 2022 y 2024.

Foto: Tomada de Jit

Por: Alfredo Boada Mola

También por Cuba escalará este viernes al ring el peso mosca Alejandro Claro (50 kg), quien peleará para asegurar el bronce contra el turco Samet Gumus.

Tanto La Cruz (90 kg) como el campeón olímpico de Paris 2024 Erislandy Álvarez (65 kg), el otro cubano en competencia, ganaron el miércoles sus respectivos duelos por bronce en cuartos de final.

La Cruz, cinco veces campeón mundial, superó por 4-1 al inglés Damar Thomas mientras que Erislandy venció por el voto unánime de los cinco jueces al iraní Ali Habibinezhad.

Erislandy estará en semifinales mañana sábado frente al brasileño Yuri Falcao Dos Reis, bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

La escuadra cubana suma hasta el momento seis victorias y cinco derrotas en este torneo mundialista, pero mantiene con vida a sus tres peleadores con mayor rango en sus respectivos pesos, según los vaticinios previo a la competencia de los preparadores de la isla caribeña.

De los ocho púgiles que inscribió en el torneo, la Mayor de las Antillas sufrió las tempraneras eliminaciones de Rolando Martínez (55 kg), Jorge Soto (80 kg), Jorge Cuéllar (70 kg), Nelson William (90 kg) y Luis Enrique Vinent (60 kg), aunque este último ganó su primer combate.

El Campeonato Mundial de Boxeo 2025, que tiene lugar hasta el 14 de septiembre en el estadio M&S Bank Arena de Liverpool, con aforo para 12 mil espectadores, reunió a más de 540 boxeadores de 66 países de los cinco continentes en ambos sexos.

