Cuba promueve agroalimentación sostenible en foro mundial de la FAO

Cuba participa en el Foro Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que tiene lugar desde hoy en Roma, bajo el lema Innovar hoy para nutrir mañana.

La delegación cubana está presidida por los ministros de la Agricultura, Ydael Jesús Pérez Brito, y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), Armando Rodríguez Batista.

Durante el evento que sesionará hasta el próximo 16 de octubre, el país compartirá sus experiencias en la transformación de los sistemas agroalimentarios y en la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, reafirmando su compromiso con una agricultura más eficiente, inclusiva, resiliente y sostenible.

El titular cubano del Citma, intervendrá en la inauguración del Foro de la Ciencia y la Innovación y en el de Inversiones de la Iniciativa Mano de la Mano, Cuba presentará dos notas de inversión centradas en las cadenas de valor del café y la miel.

Estas propuestas buscan modernizar los procesos productivos, fortalecer la trazabilidad, generar mayor valor añadido y ampliar el acceso de productos cubanos de reconocida calidad a los mercados internacionales.

La delegación de la isla participará asimismo en actividades de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, contribuyendo al intercambio de experiencias y a la búsqueda de soluciones conjuntas frente a estos desafíos.

Con su presencia en el evento, el país reafirma su compromiso con la promoción de sistemas agroalimentarios más resilientes y sostenibles, y refuerza la histórica y positiva relación de cooperación con la FAO.

Cuba fue uno de los países fundadores de la organización en 1945 y, desde entonces, ambas partes han desarrollado una cooperación sostenida en apoyo a las prioridades nacionales de seguridad alimentaria, agricultura sostenible y desarrollo rural.

Radio Bayamo