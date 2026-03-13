Cuba por otros cuatro cupos para boxeo de Juegos Centroamericanos 2026

El bicampeón olímpico Julio César La Cruz (90 kg) y el subtitular mundial de Taskent 2023 Saidel Horta (60 kg) pelearán hoy en la segunda fecha del torneo clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, que se disputa en Guadalajara, México.

Subirán además al ring mexicano este viernes el dos veces bronceado del orbe Alejandro Claro (55 kg) y la muchacha Carysney García (54 kg).

El también quíntuple campeón mundial La Cruz rivalizará con el nicaragüense Bayron Hilton Charly McCoy y Horta estará frente al local Harold Santos.

Por su parte, Claro tendrá de oponente al panameño Armando Flores y Carysney se medirá a la hondureña Rubí Rubí.

La escuadra de Cuba ya conquistó cinco cupos en la primera fecha del clasificatorio centroamericano y caribeño.

Dos plazas fueron obtenidas tras los triunfos, ambos por RSC en el segundo asalto, del campeón olímpico de Paris 2024 Erislandy Álvarez (65 kg) y por Yusnier Sorsano (70 kg).

Los otros tres boletos, que recayeron en las chicas Yailena Palomo (51 kg), Dayira Mesa (70 kg) y Yoana Rodríguez (75 kg), quienes pese a caer ante boxeadoras mexicanas, alcanzaron el objetivo clasificatorio dado el número de peleadoras inscritas en sus respectivas divisiones.

