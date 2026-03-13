Detecta Aduana intento de extraer tabacos falsos

Wiliam Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República, informó en su perfil de la red social X este jueves que oficiales detectaron a dos pasajeros intentando extraer del país más de 370 cajas de tabacos falsificados de diferentes marcas, incumpliendo las regulaciones legales vigentes para la exportación de este rubro económico.

El caso fue denunciado a la Policía Nacional Revolucionaria.

La Aduana General de la República precisó en otras informaciones que el tráfico ilegal de tabacos de marcas cubanas se ha caracterizado por intentos sistemáticos de extracción ilícita y falsificación de documentos oficiales, con decomisos relevantes en el Aeropuerto Internacional José Martí.

En noviembre de 2025 se incautaron más de 26 mil habilitaciones falsas de la marca Cohiba en un vuelo procedente de Estados Unidos, lo que evidenció la magnitud del fraude y la intención de introducir productos falsificados en el mercado internacional.

Posteriormente, en febrero de 2026, la institución detectó más de cuatro mil sellos oficiales falsos de marcas de tabaco que pretendían ser extraídos ilegalmente, reforzando la alerta sobre la falsificación de elementos de autenticidad.

Y ahora en marzo de 2026, el decomiso de 370 cajas de tabacos falsificados, con denuncia inmediata a la Policía Nacional Revolucionaria, confirmando que las modalidades más frecuentes son la extracción ilícita de volúmenes significativos y la falsificación de habilitaciones y sellos oficiales.

La Aduana General de la República, en coordinación con el Ministerio de la Agricultura y la Policía Nacional Revolucionaria, mantiene una política de tolerancia cero frente a estos delitos.

La defensa de las marcas registradas cubanas, como Cohiba, y otras, constituye una prioridad estratégica dentro del programa Frontera Segura, que refuerza la vigilancia en aeropuertos y puntos de salida del territorio nacional.

