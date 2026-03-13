Reconocen labor en campaña tomatera en Granma

Un reconocimiento a la labor que materializan los colectivos de la agroindustria en la campaña tomatera en Granma publicó en las redes sociales, Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité provincial del Partido.

Tras recorrido por la fábrica de conservas de Yara, Ortiz Barceló señaló que también intercambió con productores, trabajadores y todos los que intervienen en esta tarea, y enfatizó que: “unidos saldremos adelante”.

La industria en pleno proceso de la materia prima había recibido: “687.86 toneladas de tomate”; contaba con otras 151 listas para su elaboración, mientras la producción de la pasta alimenticia sobrepasa las 535 toneladas.

“Entre todos, y con unidad, buscamos las alternativas y variantes para que no se pierda el tomate, en medio de este desabastecimiento agudo de combustible”, destacó la dirigente.

Sobresale el aporte de los agricultores granmenses, para aumentar los volúmenes de la hortaliza, que plantaron fuera de fecha por las afectaciones del huracán Melissa, quienes están comprometidos con garantizar el suministro a la industria.

La pulpa de tomate se conserva, para obtener todo el año sus diferentes derivados. Aquí también se procesan otras frutas y vegetales entre estas, el mango, tamarindo, la col, el pimiento y pepino, con el propósito de incrementar la oferta a la población y la sustitución de importaciones con la elaboración de la compota para los niños.

