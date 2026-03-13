Reconocen labor en campaña tomatera en Granma

Un reconocimiento a la labor que materializan los colectivos de la agroindustria en la campaña tomatera en Granma publicó en las redes sociales, Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité provincial del Partido.

Tras recorrido  por la fábrica de conservas de Yara, Ortiz Barceló señaló que también intercambió con productores, trabajadores y todos los que intervienen en esta tarea, y  enfatizó   que: “unidos saldremos adelante”.

La industria en pleno proceso de la materia prima  había recibido: “687.86 toneladas de tomate”; contaba   con otras 151  listas para  su elaboración, mientras   la producción de la pasta alimenticia sobrepasa las 535 toneladas.

“Entre todos, y con unidad, buscamos las alternativas y variantes para que no se pierda el tomate, en medio de este desabastecimiento agudo de combustible”,  destacó la dirigente.

Sobresale  el   aporte de los agricultores granmenses,  para aumentar los volúmenes de la hortaliza, que plantaron fuera de fecha por las afectaciones del huracán Melissa, quienes  están  comprometidos  con garantizar el suministro a  la industria.

La pulpa de tomate se conserva,  para obtener todo el año sus diferentes derivados. Aquí también  se  procesan otras  frutas y vegetales entre estas, el  mango, tamarindo, la col,  el pimiento  y  pepino, con el  propósito de  incrementar la oferta a la población y la sustitución de importaciones  con la elaboración de la compota para los niños.

