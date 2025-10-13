México acoge con éxito IX Encuentro Latinoamericano de Solidaridad con Cuba.

El IX Encuentro Latinoamericano de Solidaridad con Cuba concluyó en México fortaleciendo el movimiento regional de apoyo. Con 500 delegados de 30 países, se denunció el bloqueo estadounidense y se rindió homenaje a Fidel Castro. El embajador cubano agradeció la solidaridad y se anunció una Cumbre Alternativa ante la exclusión de Cuba en la Cumbre de las Américas.

Foto: Tomada de la Agencia Cubana de Noticias

El movimiento de solidaridad con Cuba recibió un renovado impulso durante el IX Encuentro Latinoamericano y Caribeño que concluyó este domingo en México con la participación de más de 500 delegados de una treintena de países.

Marcos Rodríguez Costa, embajador cubano en México, agradeció en la clausura la celebración del foro y destacó iniciativas como la Cumbre Alternativa de los Pueblos que organizará República Dominicana para protestar por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la X Cumbre de las Américas.

En sus palabras, el diplomático denunció que el recrudecido bloqueo económico estadounidense continúa siendo el principal obstáculo para el desarrollo de la Isla, aunque reconoció que “también es una prueba constante de resistencia y creatividad” para el pueblo cubano.

El embajador hizo un llamado a dedicar el año 2026 a exaltar el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro en el centenario de su natalicio, promoviendo su pensamiento y ejemplo de lucha.

La delegación cubana contó con la presencia de Fernando González Llort, Presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), a quien Rodríguez Costa felicitó por el próximo 65 aniversario de la institución, a cumplirse en diciembre, calificándola como “faro de solidaridad internacional”.

El encuentro sirvió además para reiterar la solidaridad con el pueblo palestino, víctima de genocidio, y con Venezuela ante las recientes amenazas a la paz regional

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.