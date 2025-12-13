Dúo Gómez-Veranes ante Islas Vírgenes en Etapa Final de Norceca

El dúo playero de Cuba de Damián Gómez y Eblis Veranes enfrentará hoy al de Islas Vírgenes en el cierre de la fase de grupos, por el D, de la Etapa Final y undécima parada del Tour NORCECA 2025, certamen que concluira este domingo en las arenas de Juan Dolió, República Dominicana.

Luego de caer este viernes 0-2 ante la dupla de Canadá y derrotar 2-1 a la de Estados Unidos, la segunda dupla cubana buscará este sábado su segunda victoria ante el binomio de Mayer-Penberthy.

Según el sitio www.norceca.net, la los cubanos debutaron con reves frente a la pareja canadiense de Schachter-Pickett, con parciales de 16-21 y 18-21, en 42 minutos de accionar sobre la cancha.

Pero en su segunda salida, superaron a la estadounidense de Cory-Bradford, con tanteadores de 21-17, 17-21 y 15-10, en 50 minutos.

En la jornada sabatina también se efectuarán los partidos de cuartos de final, mientras que el domingo será la semifinal y la discusión de las preseas de bronce y oro.

Importante será lograr preseas para las parejas participantes, pero aún más lograr un puesto para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, cita multideportiva que contará con un mínimo de 12 equipos por género.

En total se inscribieron en el certamen 16 equipos masculinos y femeninos de 17 países.

Gómez y Veranes llegaron a República Dominicana con la medalla de plata de la parada de Punta Cana y las de bronce de Guadalajara y Varadero.

Entre los dúos masculinos sobresalen también el integrado por los mexicanos Inés Vargas y Carlos Andrés Ayala, quienes aparecen entre los favoritos luego de conseguir el oro en Puerto Cortés, la plata en Surinam y el bronce tanto en Punta Cana como en la anterior parada en Juan Dolio.

Además, ganaron una medalla de bronce en el Campeonato Mundial Sub-21 este año en Puebla.

Por Estados Unidos resaltan Cory y Bradford, campeones en Guadalajara, mientras que por Canadá destaca el experimentado Schachter, junto a Pickett, medallistas de bronce en el Torneo de Clasificación Norceca para el Campeonato Mundial de 2025.

