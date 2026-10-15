Presentan libro de Fidel Castro en feria internacional mexicana

La periodista Katiuska Blanco presentó “La Contraofensiva Estratégica. De la Sierra Maestra a Santiago de Cuba”, del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, que prosigue hoy en México.

Blanco relató el privilegio que significó para ella editar este texto escrito por Fidel Castro, quien va develando cartas, sentimientos, opiniones, tácticas y estrategias empleadas, el avance victorioso de la guerrilla que se convierte en el Ejército Rebelde para triunfar el 1 de enero de 1959 en la isla.

Según refirió la Embajada de La Habana aquí, Blanco estuvo acompañada por Norma Rodríguez, consejera cultural de la sede diplomática.

La obra que Presencia Latinoamericana pone a disposición de los lectores mexicanos fue publicada originalmente en 2010 por la Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado y reeditada en 2011 por Ocean Sur, edición revisada y enriquecida con nuevos datos por el propio Fidel Castro.

La XXVI Feria Internacional del Libro del Zócalo reúne desde el pasado viernes en esta capital a 353 sellos editoriales, en una cita considerada la mayor librería a cielo abierto del mundo y un espacio emblemático del pensamiento crítico en México.

El encuentro, que acogerá la principal plaza pública de este país hasta el próximo 18 de octubre, incluirá más de 260 actividades, 118 presentaciones de volúmenes; 71 charlas, conversatorios y conferencias, así como 21 actividades musicales y conciertos.

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