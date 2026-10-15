Diversidad musical en la XXXII de la Fiesta de la Cubanía

Diversas propuestas desde la música podrán disfrutar bayameses y visitantes durante la XXXII edición de la Fiesta de la Cubanía, del 17 al 20 de octubre.

Diversas propuestas desde la música podrán disfrutar bayameses y visitantes durante la XXXII edición de la Fiesta de la Cubanía, del 17 al 20 de octubre.

El concierto inaugural de la cita estará a cargo de la Original de Manzanillo en la Plaza del Himno, el sábado a las 10 p.m.

Asimismo, otras de las propuestas anunciadas será el mano a mano entre María Victoria Rodríguez y José Alberto El Ruiseñor el día 18, en la calle Saco, entre Céspedes y Máximo Gómez.

Igualmente, el maestro Cándido Fabré y su Banda ofrecerán un concierto el 19 de octubre en el Teatro Bayamo, a las 9 de la noche para celebrar los 33 años de esa agrupación.

El evento contará con espacios como las Cien toneladas de Son, El ajiaco de Don Fernando y otras propuestas dedicadas tanto a la música popular como a la música clásica o de conciertos.

El cierre de la XXXII edición de la Fiesta de la Cubanía estará a cargo de la orquesta Aragón, una de las agrupaciones de mayor prestigio de nuestro país.

Radio Bayamo