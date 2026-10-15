Trabajan para impulsar planes productivos en La Gavina

El colectivo de trabajadores de la Unidad Empresarial de Base La Gavina, de la Empresa Agroindustrial de Granos Fernando Echenique de Granma, trabaja para elevar la eficiencia en el cumplimiento de sus planes productivos.



En esa entidad, perteneciente al municipio de Río Cauto y dedicada a la producción de arroz para semilla, ya se plantaron más de 500 hectáreas con esa finalidad, con una atención técnica y cultural diferenciada, que posibilite obtener buenos rendimientos productivos por áreas.

Jesús Núñez Rondón, director general de la Unidad Empresarial de Base La Gavina, dijo que aunque los planes de siembra se han visto afectados fundamentalmente por la escasez de los combustibles, han logrado plantar suficientes áreas para garantizar las semillas de arroz necesaria para continuar fortaleciendo el importante programa.

Destacó que se trabaja intensamente en la aplicación de los métodos científicos y técnicos con el objetivo de lograr una semilla de calidad, que garantice elevar la productividad de manera sostenida.

El director de la UEB La Gavina, también resaltó el avance del encadenamiento que realizan con la cooperación de productores porcinos, el cual ha permitido en corto tiempo con 200 cerdos y 30 reproductoras, para aumentar la producción de carne con destino al autoconsumo y para aportar al balance social.

Ponderó el directivo como otra alternativa de impacto positivo el arrendamiento del transporte automotor a los propios productores de arroz de semilla de la entidad, lo que favorece el desarrollo económico y productivo integralmente.

La Demajagua