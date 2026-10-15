Estreno de filme Neurótica anónima iniciará recorrido nacional

El largometraje cubano Neurótica anónima, dirigido por el actor y cineasta Jorge Perugorría será estrenado en salas de cine a partir de este 16 de octubre en el cine Yara de esta capital, dando inicio a su recorrido por las salas de cine del país y su encuentro con el público

La presentación de este viernes propiciará el encuentro con actores e integrantes del equipo técnico en la sala ubicada en la céntrica esquina de 23 y L, tras competir el pasado año en la categoría de Largometrajes de ficción del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.

Según refirió el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), el filme se mantendrá en cartelera en todo el país, hecho que permite que el gran público la pueda apreciar en salas y espacios de proyecciones comunitarios, pantallas y otros.

Neurótica Anónima cuenta la historia de Iluminada, una señora que es acomodadora de un cine que deciden cerrar por problemas estructurales en la edificación, lo que termina por derrumbar su mundo interior.

La neurosis que padece, y la situación personal y profesional hacen que Iluminada sienta que todo alrededor le vaya mal; y, mientras enfrenta esas situaciones, decide filmar un documental junto a sus compañeros de trabajo, sobre el proceso de cierre de la sala cinematográfica.

Joel Angelino, Roberto Perdomo, Osvaldo Doimeadios, Fernando Hechavarría, Carmita Ruiz, Andrea Doimeadios, Daniel Triana y la recientemente fallecida Paula Alí (1938-2026), integran el elenco de la película, que resalta por su alta calidad histriónica y el desarrollo de relevantes carreras en el arte de la actuación.

Dicha cinta se encuentra nominada por Cuba a los Premios Goya junto a otros 18 largometrajes que compiten en la categoría Mejor Película Iberoamericana; y antes de ser estrenada comercialmente en la mayor de las Antillas, participó en meses pasados en el Festival de Málaga y otros espacios internacionales, validando su amplio recorrido internacional.

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