Recibió Cuba premio sobre sostenibilidad y cultura alimentaria 

El Premio Ursula Hudson 2026 sobre sostenibilidad y cultura alimentaria otorgado a Cuba en razón de sus esfuerzos en este ámbito fue destacado por Armando Rodríguez Batista, titular de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Este premio contribuye a visibilizar la resiliencia de Cuba en materia de alimentación sostenible, señaló el ministro desde su perfil en la red social Facebook, y refirió que el reconocimiento se otorgó durante la Asamblea de Participantes de Terra Madre Salone del Gusto, celebrada en Turín, Italia, este último 27 de septiembre.

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La Red Slow Food en Cuba recibió el galardón creado en 2021 por Slow Food Alemania en memoria de Ursula Hudson, presidenta histórica del movimiento en ese país, según comunicación de la Oficina para América Latina y el Caribe de la organización.

La Dra. Leidy Casimiro, consejera internacional de Slow Food para el Caribe, y Amalia Leonor Salazar Ruz, integrante de la dirección de Slow Food Cuba, recibieron el reconocimiento en representación de la red, acompañadas por Aurelia Castellanos, de la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA).

Precisamente el paraguas institucional de Slow Food Cuba es la ACPA, vínculo que sucede a una etapa anterior con Cubasolar, precisaron los organizadores. Esta es una organización no gubernamental creada en 1974, que agrupa a más de 30 mil socios individuales y tres mil institucionales, entre ellos productores privados, cooperativos, estatales, científicos, docentes y otras instituciones para contribuir con sus acciones, experiencias y recursos al desarrollo humano, técnico-productivo sostenible en la esfera de la producción e industria animal.

Las Fincas Slow Food constituyen la base del programa, nacido en la Finca del Medio, en Sancti Spíritus, y expandido como iniciativa internacional. En Cuba funcionan 14 comunidades y 40 fincas catalogadas, con trabajo sistemático en la mayoría.

Cada finca actúa como laboratorio de semillas, escuela de cría y cultivo diversificado, espacio de autosuficiencia energética y nodo de solidaridad, donde la alimentación se produce y se defiende como derecho.

Otros programas de impacto como Mercados de la Tierra, Arca del Gusto y Alianza de Cocineros complementan la red cubana, acercando productores y consumidores, protegiendo variedades en riesgo y promoviendo prácticas sostenibles.

La distinción internacional reconoce que en condiciones difíciles es posible sostener una alimentación buena, sana y justa, proteger biodiversidad y saberes campesinos, y crear alternativas desde lo local.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.