La práctica del Kayak turístico crece en Cuba

La práctica del Kayak turístico crece hoy en Cuba a juzgar por las confesiones de los guías de viajes y resúmenes de la actividad de aventuras, naturaleza y ruralidades.

Fotos: Roberto F. Campos (FotosPL)

Reportes del Ministerio de Turismo (Mintur) reseñan esta manera de pasarla bien en vacaciones y los programas que al respecto aguardan a quienes vienen en plan de descanso activo a esta isla.

Para esta nación, el kayak crece como oferta turística, aprovechando sus excepcionales condiciones naturales.

Se desarrolla principalmente en áreas protegidas de singular belleza, como los cayos del norte de Villa Clara y Ciego de Ávila (Jardines del Rey), donde las aguas tranquilas y transparentes de los canales entre manglares permiten paseos seguros y llenos de vida silvestre.

También destaca la Península de Zapata, el mayor humedal del Caribe, un laberinto acuático ideal para observar aves y una vegetación exuberante.

Otros puntos importantes son el Río Canímar, cerca de Matanzas, con sus altas paredes calcáreas, y la Bahía de Cochinos, de gran interés histórico y ecológico.

El kayak en Cuba se promociona como ecoturismo, una actividad de bajo impacto que combina deporte, contacto con la naturaleza y conservación, siendo una alternativa muy atractiva para el viajero que busca experiencias más allá del sol y playa.

El kayak no es un invento moderno, sino una tecnología de supervivencia milenaria. Sus creadores fueron los pueblos indígenas Inuit, Yupik y Aleutianos en las regiones árticas de Norteamérica y Groenlandia, hace al menos cuatro mil años.

La palabra Kayak significa Bote del cazador. Estas embarcaciones, construidas con armazones de madera o hueso recubiertos de pieles de foca (especialmente de foca), eran increíblemente ligeras, rápidas y herméticas.

Era una herramienta tan personal que, se dice, se construía a la medida exacta del usuario. Su llegada a Europa y posterior transformación en actividad recreativa y deportiva ocurrió siglos después, gracias a exploradores y aventureros que adaptaron su diseño con nuevos materiales.

La industria turística mundial ofrece desde alquileres simples y clases para principiantes hasta expediciones guiadas de varios días con todo incluido.

Se calcula que, en un año de alta actividad turística (antes de la pandemia de la Covid-19), alrededor de 60 mil visitantes extranjeros practicaron con Kayak durante su estancia en Cuba. Esto incluye excursiones de medio día en cayos, recorridos por manglares o alquiler en resorts.

Esta cifra representa una fracción pequeña pero creciente y de alto valor dentro del total de visitantes que para ese momento mencionado era de poco más de cuatro millones de turistas, por lo que en la actualidad se potencia como parte de la recuperación turística de la isla.

Por su parte, a nivel mundial el estimado apunta a decenas de millones de turistas al año que practican con kayak como parte de sus vacaciones.

Un informe de la Outdoor Foundation señaló que solo en Estados Unidos, unos 25 millones de personas practicaron kayak (incluyendo recreación local y turismo) en 2021.

Si se extrapola a nivel mundial y se filtra por turismo internacional, una estimación conservadora situaría a los turistas que practican kayak entre 15 y 25 millones anualmente.

El kayak es un componente central del enorme mercado del turismo de aventura, que la Asociación de Viajes de Aventura (ATTA, por sus siglas en inglés) valora en cientos de miles de millones de dólares a nivel global.

Países como Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, Costa Rica, Tailandia y Croacia tienen ofertas turísticas donde el kayak es una actividad protagonista.

