16 de abril de 1961, punto de inflexión histórica en Cuba

La Habana, 16 abr (Prensa Latina) Muchas jornadas marcan el decursar —reciente, puede decirse— de Cuba, pero pocas estremecieron a la vez, a su pueblo y cambiaron el camino del país, como la del tercer domingo de abril de 1961. Hoy se cumplen 65 años de dos decisiones que convirtieron aquel 16 de abril en […]

La Habana, 16 abr (Prensa Latina) Muchas jornadas marcan el decursar —reciente, puede decirse— de Cuba, pero pocas estremecieron a la vez, a su pueblo y cambiaron el camino del país, como la del tercer domingo de abril de 1961.

Hoy se cumplen 65 años de dos decisiones que convirtieron aquel 16 de abril en una fecha histórica: la declaración del carácter socialista de la Revolución triunfante en 1959 y la fundación del Partido Comunista de Cuba.

Horas antes, el 15 de abril, la nación antillana sufrió sendos bombardeos de fuerzas de Estados Unidos a los aeropuertos de San Antonio de los Baños, Ciudad Libertad y Santiago de Cuba, con saldo de siete víctimas mortales.

Esos ataques antecedieron la invasión perpetrada por Playa Girón, en la provincia de Matanzas, el 17 de abril, derrotada en menos de 72 horas.

Durante el sepelio, en la céntrica esquina habanera de 23 y 12, Fidel Castro pronunció un discurso en el cual definió a la Revolución triunfante en 1959 como «patriótica, democrática y socialista, de los humildes, por los humildes y para los humildes».

Además, pronunció la frase «¡Socialismo o Muerte!», una especie de declaración de principios que reflejaba la determinación cubana para implementar el modelo socialista y que concluye las alocuciones oficiales en nombre de la defensa de la independencia de la nación antillana.

Entonces, Cuba lloraba a sus hijos y, en respuesta a una propuesta de Fidel, miles de ciudadanos juraron emprender la construcción del socialismo y defender con la vida ese proyecto —y su ideología— si fuera necesario.

También se produjo la unión no formal del Movimiento 26 de Julio, el Directorio Revolucionario y el Partido Socialista Popular, organizaciones que enfrentaron la dictadura de Fulgencio Batista y que, aunque compartían objetivos, tenían agendas y proyecciones dispares.

(Ese paso se consumó el 3 de octubre de 1965, cuando el PCC quedó formalmente constituido y elegidos los integrantes del Comité Central, entre ellos su máximo dirigente, Fidel Castro).

El 16 de abril de 1961 marcó un punto de inflexión, un antes y un después en el proceso iniciado con el triunfo del ejército rebelde en 1959.

Ese día, Cuba se posicionó de manera frontal contra el imperialismo estadounidense y abrazó el socialismo como vía para garantizar la justicia social y promover la prosperidad, según la historiografía, que cita como acciones en esa dirección, desde aquel abril, la nacionalización de la industria y la tierra, entre otras medidas.

Casi siete décadas después, persiste el propósito de construir una sociedad socialista, y el PCC, partido político gobernante, es —según la Constitución— la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado.

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