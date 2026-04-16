El trompo, nuevamente en Bayamo

nizadas durante la semana de receso docente . Entre las principales atracciones destaca el grupo de moda infantil, con últimas tendencias en vestuario para niños, así como las actuaciones teatrales a cargo del grupo Los Andantinos, reconocidos por su amplia trayectoria en el ámbito cultural bayamés. La feria, que culmina este sábado, incluye juegos tradicionales […]

nizadas durante la semana de receso docente .

Entre las principales atracciones destaca el grupo de moda infantil, con últimas tendencias en vestuario para niños, así como las actuaciones teatrales a cargo del grupo Los Andantinos, reconocidos por su amplia trayectoria en el ámbito cultural bayamés.

La feria, que culmina este sábado, incluye juegos tradicionales y participativos diseñados para incentivar la creatividad y la interacción entre niños y familias. Los asistentes también pueden disfrutar de una variada oferta de juguetes, elaborados por artesanos locales, así como de una selección de libros infantiles que buscan acercar a los niños a la lectura y al conocimiento.

El Fondo Cubano de Bienes Culturales, principal promotor de esta iniciativa, fortalece la identidad cultural y los valores patrióticos en las nuevas generaciones, en consonancia con la celebración del cumpleaños 100 del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

“El Trompo” se consolida como un espacio importante dentro del calendario cultural de Bayamo, por su enfoque en la promoción de la infancia y las tradiciones cubanas, otra oportunidad para compartir momentos de aprendizaje y diversión.

La Demajagua