Presidente Díaz-Canel asiste a conmemoración por aniversario de la Proclamación del Carácter Socialista de la Revolución Cubana

“Hoy nos reunimos bajo la memoria de un día que definió nuestra historia”, recordó Anabel Serrano Díaz, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. La científica advirtió que el bloqueo impuesto por Estados Unidos supone un desafío enorme para los jóvenes cubanos, pues no se trata de un hecho abstracto, sino de un cerco que […]

“Hoy nos reunimos bajo la memoria de un día que definió nuestra historia”, recordó Anabel Serrano Díaz, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.

La científica advirtió que el bloqueo impuesto por Estados Unidos supone un desafío enorme para los jóvenes cubanos, pues no se trata de un hecho abstracto, sino de un cerco que limita el acceso a recursos, tecnologías y oportunidades.

Según Serrano, la situación actual recuerda a la batalla de Playa Girón, donde la juventud cubana defendió la Revolución.

“Girón se convirtió en un símbolo de resistencia y soberanía”, afirmó, y subrayó que aquella victoria enseña que la resistencia no es pasiva, sino activa y creadora.

Puso como ejemplo a los científicos, quienes día a día sufren las restricciones del bloqueo, pero han demostrado que “la creatividad y la inteligencia no se bloquean”.

Así lo evidencian las vacunas cubanas contra la COVID-19, la meningitis o el cáncer, entre otros desarrollos. “Cada investigación que se realiza es un Girón moderno, una victoria contra la adversidad”, sentenció.

Aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución cubana

Cubadebate