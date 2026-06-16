Fortalecen Cuba y Corea lazos económicos

La Cámara de Comercio de la República de Cuba y la Asociación de Importadores de la República de Corea (KOIMA) suscribieron un acuerdo de cooperación destinado a promover la oferta exportable cubana en el mercado surcoreano, informó la cámara y la Embajada de Cuba en la nación asiática desde sus perfiles en la red social Facebook.

Antonio Carricarte, presidente de la Cámara de Comercio, dialogó con Youn Young-mi, presidenta de KOIMA, sobre las transformaciones económicas de la Isla y las oportunidades de negocios en sectores como el agroalimentario, las energías renovables y la industria biofarmacéutica.

La empresaria surcoreana expresó su disposición a trabajar de conjunto para ampliar el intercambio comercial y destacó el interés que despierta Cuba en la sociedad de su país.

KOIMA, fundada en 1970, constituye la principal organización que representa a las empresas importadoras de la República de Corea y actúa como enlace entre proveedores extranjeros y compradores nacionales.

En el encuentro, este sábado, participaron otros directivos de KOIMA y el embajador cubano en Seúl, Claudio Monzón.

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