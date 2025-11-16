Experiencias en el sector educacional local a conferencia en Londres

La directora de Educación en Bayamo, Liuska Surós Arias participa en Conferencia sobre la Educación cubana con sede en Londres.

Surós Arias abordó en plenaria los efectos del huracán Melissa en el sector educacional y en los talleres abordó sobre la Estrategia de Aprendizaje en la Educación Primaria y como segundo tema el Cambio Climático.

Este evento que se estará desarrollando hasta el 22 de noviembre acoge variadas actividades, conferencias, talleres, visita a escuelas, entre otras.

Junto a la directiva de Educación en la capital granmense se encuentra también, Miladis Thomas Tamayo, metodóloga del Ministerio de Educación y Lisset Rubio Medina, profesora de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.

La Demajagua