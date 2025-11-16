Experiencias en el sector educacional local a conferencia en Londres

Surós Arias abordó en plenaria los efectos del huracán Melissa en el sector educacional y en los talleres abordó sobre la Estrategia de Aprendizaje en la Educación Primaria y como segundo tema el Cambio Climático.
Este evento que se estará desarrollando hasta el 22 de noviembre acoge variadas actividades, conferencias, talleres, visita a escuelas, entre otras.
Junto a la directiva de Educación en la capital granmense se encuentra también, Miladis Thomas Tamayo, metodóloga del Ministerio de Educación y Lisset Rubio Medina, profesora de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.