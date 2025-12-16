Se darán a conocer hoy los mejores deportistas cubanos de 2025

Los mejores deportistas cubanos de 2025 se darán a conocer hoy luego del resultado de la encuesta anual del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) y el Círculo de Cronistas Deportivos de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec).

a conferencia de prensa tendrá lugar en la mañana en el salón de actos de la Ciudad Deportiva, de esta capital, donde se informará el resultado de la votación en las categorías de mayores y juveniles, así como también de los atletas con discapacidad.

Este año estuvo marcado por la ausencia de grandes resultados en comparación con anteriores, principalmente por los efectos del recrudecimiento del criminal bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, al que no escapa el deporte, y por tratarse de primer año del ciclo olímpico, carente de juegos múltiples.

Entre las grandes actuaciones en campeonatos mundiales y clasificatorios para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, así como también en torneos puntuables para el ranking del orbe y de Norte, Centroamérica y el Caribe sobresalió la triplista Leyanis Pérez, quien es amplia favorita para convertirse en la mejor atleta femenina de deportes individuales.

Leyanis ganó la medalla de oro mundial bajo techo, después el título mundial al aire libre y más tarde se coronó en la Liga del Diamante.

Otro que resaltó fue el Béisbol5 juvenil, disciplina que revalidó el metal dorado en el campeonato mundial, al igual que el lanzador contratado en el exterior, Liván Moinelo, quien brilló una vez más con los Halcones de SoftBank, fue campeón de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional, elegido Jugador Más Valioso de la Liga del Pacífico y miembro del equipo ideal.

También ocuparán espacio otros representantes de disciplinas como el béisbol, voleibol de sala y playa, boxeo, atletismo, canotaje, el judo, levantamiento de pesas, lucha y softbol, entre otros.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.