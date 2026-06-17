Canoísta Yarisleidis Cirilo ofrece detalles de preparación en Colombia

La canoísta cubana Yarisleidis Cirilo ofreció detalles de la preparación en la base de entrenamiento en condiciones de altura que cumple hasta el 21 venidero en Colombia, con la vista más cercana puesta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del verano próximo en Santo Domingo.

Cirilo informó vía WhatsApp a la Agencia Cubana de Noticias que junto a Yinnolis Franchesca López buscan la forma óptima para la cita multideportiva dominicana en la monoplaza (C-1) y biplaza (C-2), bajo la pupila de Nelson Perales, quien también tiene en cuenta la Copa del Mundo de de julio en Montreal, Canadá.

La medallista de bronce en el C-1 a 200 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024, destacó la presencia también de la doctora Dashel Rodríguez y el fisioterapeuta Lázaro Pérez, quienes desempeñan una función importante para ambos certámenes, sin olvidar los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Olímpicos de Los Ángeles 2028, cierre del actual ciclo olímpico.

Sobre la estancia desde el 20 de mayo en Colombia explicó “hasta ahora con el entrenamiento bastante bien porque no estamos entrenando con canoas ni siquiera parecidas a las embarcaciones con las que vamos a competir”.

No obstante, agregó “en cuanto al entrenamiento todo bastante bien ese es el único problema que hemos tenido”.

Detalló “en ocasiones se hace un poco engorroso la preparación en agua porque el lago donde entrenamos aca es tambien como de recreación para huéspedes en los hoteles que estan a la orilla y hay muchas lanchas en el agua lo que a veces nos perjudica el entrenamiento, pero por lo demás todo bien”.

Recordó la importancia de buenos resultados en la lid mundialista, ya que reparte puntos para el ranking del orbe.

Ambas arribaron a Colombia, por segunda ocasión en lo que va de año, luego de lograr una medalla de oro, dos de plata y una de bronce en las Copas del Mundo de Szeged, Hungría, y Brandemburgo, Alemania.

En la ciudad húngara consiguieron la presea de oro en el C-2 a 200 m y la de plata en el C-1 a 200 m, mientras que en la urbe alemana, lograron una de plata en el C-2 a 200 m y una de bronce en el C-1 a 200 m, en todos los casos con el principal protagonismo en Cirilo, dueña del botín como singlista.

La también finalista en el C-2 a 500 metros, junto a la joven López, en la cita multideportiva de París 2024, demostró estar, en la distancia más corta, entre las mejores canoístas del planeta.

Sin medallas terminaron en el C-2 a 500 m, ya que en Szeged quedaron en el noveno lugar de la final A y no pudieron avanzar de la semifinal en Brandemburgo.

Después de esos certámenes del orbe, las destacadas canoístas se incorporaron a los entrenamientos en la presa La Coronela, cuartel general del canotaje y el remo, sede de la pista acuática José Smith Comas, ubicada en Caimito, occidental provincia de Artemisa.

En La Coronela compartieron las jornadas de preparación con la preselección de canoístas y kayacístas que se alistan para la lid multideportiva quisqueyana.

El canotaje, principalmente con la canoa, tuvo un buen 2025, año que terminó con 12 cupos –equipo completo- para Santo Domingo 2026, año en el que el mayor protagonismo recayó en Cirilo y López.

Ya en 2025, Cirilo estuvo en las finales A de las copas del mundo de Szeged (Hungría) y Poznan (Polonia), un anuncio de lo que sucedería poco después, ya que ganó las medallas de oro y plata en el C-1 a 200 metros en los campeonatos mundiales sub-23 y de mayores, con sedes en Portugal e Italia, en ese orden.

Entre los hombres sobresalió José Ramón Pelier, quien alcanzó las preseas de oro y plata en el C-1, pero a cinco mil metros, distancia no olímpica, en las citas del orbe de Szeged y Poznan, respectivamente.

Y el turno le llegó a Franchesca López, quien quedó en el octavo lugar –entre 10 nominados- del Premio al Logro Deportivo que otorga Panam Sports Junior Awards por sus resultados en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, donde conquistó cuatro medallas, tres de oro en el C-1 a 200 metros, el C-2 a 500 metros y el C-2 mixto a 500 metros, y una de bronce en el C-1 a 500 metros.

Con ese desempeño, la joven deportista de la central provincia de Villa Clara resaltó entre las multimedallistas de la delegación cubana que asistió a la cita multideportiva paraguaya, donde los piragüistas cubanos lograron nueve preseas, tres de oro, tres de plata y tres de bronce.

En el canotaje, disciplina en la que Cuba ha demostrado muy buenos resultados en lides regionales y del planeta con campeones olímpicos y mundiales, reciben las cuotas máximas -12- solo los países con mejores resultados en la región.

También aparecen en ese caso México, Venezuela, Colombia y República Dominicana, este último por su condición de sede, según el sistema de asignaciones publicado por Centro Caribe Sport en el manual de clasificación para los Juegos.

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