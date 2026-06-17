Ultiman detalles educadores niquereños para el cierre del curso escolar en diferentes enseñanzas

Y a propósito del tema, el municipio Niquero se encuentra enfocado en la culminación del actual Curso Escolar, un período lectivo que trascenderá por la adecuación de sistemas de trabajo para potenciar el proceso docente en las comunidades, a raíz de la compleja situación que atraviesa Cuba. Las alternativas para enfrentar el bloqueo energético impuesto por los Estados Unidos, desde la educación, mantienen las garantías para el estudiantado en todos sus niveles.