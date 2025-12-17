Mantiene Villa Clara vigilancia hidrometeorológica

Villa Clara mantiene vigilancia hidrometeorológica ante la saturación de suelos, luego de las intensas precipitaciones que afectaron el norte de la provincia durante la madrugada de este martes y que provocaron inundaciones en varias comunidades por desbordamiento de ríos y presas.

Amaury Machado Montes de Oca, jefe del Grupo de Pronósticos del Centro Meteorológico Provincial, declaró a la ACN que para hoy miércoles no se esperan lluvias de igual intensidad, aunque persisten condiciones que requieren atención constante.

El especialista precisó que se pronostican chubascos y lluvias en la primera mitad del día para zonas del nordeste, con posibles valores aislados superiores a 50 milímetros (mm), que se desplazarán hacia el norte y noroeste en horas de la tarde-noche.

Precipitaciones acumuladas hasta las 10:30 a. m. del martes alcanzaron 90,1 mm en el poblado de Remedios; 50,4 mm en el de Zulueta; 76,5 mm en Buenavista y 74 mm en Heriberto Duquesne, según reportó Lisardo González Saavedra, delegado de Recursos Hidráulicos en la central geografía.

En el caso de los embalses, agregó, se registraron 70,2 milímetros en Alacranes, 78,8 mm en Minerva y 195 mm en La Quinta, lo que confirma la magnitud del evento climático.

Al cierre de este martes, mil 286 personas recibieron protección en la localidad El Santo, perteneciente al municipio de Encrucijada, de un total de tres mil 438 habitantes, según datos oficiales publicados por el Consejo de Defensa de Zona.

De los evacuados, 552 se trasladaron a centros estatales y 734 se resguardaron en viviendas de familiares y amigos.

Considerables afectaciones agrícolas se reportan con más de cinco hectáreas de yuca anegadas, junto a 10 hectáreas de tomate, 12 de frijoles y pepinos, cuatro de calabaza y cinco de maíz dañadas.

Por otra parte, Ovidio Gómez González, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Remedios, informó que en ese municipio se evacuaron dos personas y la zona de Guanabanabo permanece incomunicada.

Las autoridades municipales mantienen intercambio constante con la población y coordinación permanente con las instancias provinciales para garantizar los recursos necesarios.

Susely Morfa González, primera secretaria del PCC en Villa Clara, y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas insistieron en no disminuir la percepción del riesgo, mantener a salvo a todas las personas y no descuidar los bienes materiales.

Las precipitaciones deberán disminuir a partir del jueves, aunque las condiciones hidrometeorológicas actuales requieren mantener la atención en todo el territorio villaclareño.

