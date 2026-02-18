Un MES de 50 años

“Para nosotros arribar al cincuentenario de nuestra organización, al mismo tiempo que se celebra el centenario del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, constituye una motivación muy especial, pues él fue principal impulsor de los estudios universitarios en nuestro país”, afirmó el Doctor en Ciencias Walter Baluja García, Ministro de Educación Superior.

“En estos momentos de gran complejidad nacional e internacional, el pensamiento de Fidel es para nosotros motivación, nos sirve para establecer correctamente nuestras prioridades que son, cada vez más, tratar de aportar al desarrollo del país,” destacó.

En declaraciones exclusivas a la ACN y en ocasión de la entrega de altos reconocimientos a profesores e investigadores de centros de Educación Superior, el titular significó que la ciencia que se hace en las universidades constituye un aporte importante a los programas nacionales.

Subrayó que desde el triunfo de la Revolución las universidades comenzaron a apoyar el desarrollo del país, a la creación de la nueva sociedad a partir de los resultados de su ciencia.

“Esas investigaciones fueron fortaleciéndose, madurando a partir del nuevo capital humano que la Revolución se preocupó y ocupó de que se formara. A lo largo de estas décadas de la historia revolucionaria se crearon centros científicos dentro de la Educación Superior, que fueron respondiendo a las prioridades de desarrollo y la defensa del país”, precisó.

Además dijo que hoy realizan importantes aportes a los servicios de salud pública, a la transformación digital, soberanía alimentaria, transición energética, “debo decir que el principal grupo asesor del Ministerio de Energía y Minas y de la Unión Eléctrica está formado por expertos de las diferentes universidades del país”, enfatizó.

El Doctor en Ciencias Baluja García subrayó que se pudieran mencionar muchísimos ejemplos, porque la ciencia que se hace en las universidades es cada vez más pertinente y está en función de las problemáticas reales que tiene la nación. Además resaltó el abnegado trabajo que realizan esos profesionales pues lo hacen en difíciles condiciones, “pero no renuncian a ello, dijo, porque quieren que el país pueda seguir soñando con ser verdaderamente independiente y soberano a partir de los esfuerzos propios y de sus resultados”, concluyó.

El MES, Ministerio de Educación Superior y su red de centros cumplirá 50 años en el próximo julio. Al triunfo de la Revolución el país contaba solo con tres universidades: Oriente, Central de Las Villas y La Habana, y hoy tiene centros de Educación Superior en todas las provincias, incluso Colegios Universitarios Municipales.

