Estrechan vínculos arquitectos cubanos e italianos

La filial en La Habana de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción (UNAICC), intercambió en esta capital con colegas italianos, ponderó su interés en mantener contactos directos y sentó las bases para nuevos encuentros.

Directivos de la agrupación recibieron al grupo de visitantes, entre ellos cuatro arquitectos y un urbanista, en representación de la ciudad de Prato, capital de la provincia homónima, en la región de la Toscana, que colaboran con un proyecto para el Centro Histórico de La Habana Next Generación Cuba, con una duración de tres años desde este 2026 hasta 2028.

En información exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias, añadieron que expresaron su disposición para establecer vínculos más permanente con la UNAICC y sobre todo, con la Sociedad de Arquitectura, “para intercambiar conocimientos y contribuir con nuestro acerbo profesional”.

Figuraron en la relación, los arquitectos Federica Fiaschi, Presidente de la Sociedad de Arquitectos de Prato; Luca Erbaggio, Jefe del Proyecto; Rassiro Fabbri; Gianluca Mengozzi, Urbanista (Fondzzione Pim); Gabriele Feligioni; PhD Leonardo Borsacchi Coordinador de ARCO Acción Research for Co- Development, (Acciones investigación y creación), y Paola Donatucci de ARCI Prato (Asociación cultural de participación y de comunicación social).

La UNAICC agrupa a las sociedades de Arquitectura, Ingeniería Hidráulica, la Civil, Geociencias y Química.

