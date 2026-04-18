Unen esfuerzos por los niños con autismo universidades de Rusia y Cuba

Dos instituciones académicas trabajan en la creación de una propuesta conjunta e integral para el diagnóstico y tratamiento de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), basada en un enfoque interdisciplinario.

La Doctora en Ciencias Ariadna Veloso Rodríguez, vicerrectora primera de la Universidad de Sancti Spíritus (UNISS), explicó que este proyecto responde al aumento de los diagnósticos de esta condición en la provincia y en toda Cuba durante los últimos años.

Recientemente, ambas universidades celebraron su primera conferencia internacional sobre el tema. En el encuentro, que destacó por abordar tanto la educación especial como la inclusión en escuelas primarias regulares, se presentaron unas 45 trabajos de estudiantes y una docena de ponencias de profesores e investigadores.

Veloso Rodríguez, quien coordina el proyecto, subrayó que el objetivo es diseñar protocolos de intervención validados científicamente para mejorar la calidad de vida de los menores y sus familias.

Aunque en Sancti Spíritus ya se aplican terapias exitosas —como la equinoterapia, la fisioterapia y la logopedia—, aún no existía una propuesta integral que unificara criterios.

La gran novedad de esta alianza radica en la formación de los futuros profesionales. Por primera vez, estudiantes de Logopedia, Educación Especial, Psicopedagogía, Educación Primaria y Psicología se están preparando para analizar casos clínicos de manera conjunta y tomar decisiones en equipo.

Como parte de su estrategia de internacionalización, la UNISS también mantiene activos intercambios con la Universidad de Kazán, en Rusia, destinados a favorecer estancias académicas de sus docentes.

Cubadebate