Labora División territorial de ETECSA Granma para mejorar infraestructura de la red móvil

Con el propósito de impactar de manera positiva en los diferentes servicios asociados a la telefonía móvil, la División Territorial de ETECSA ejecuta diversas acciones en la Ciudad Monumento. Entre las principales transformaciones realizadas por la entidad se encuentran: modernización o migración de la tecnología 3g a 4g, reorientación de sectores y reubicación de radio bases en comunidades del territorio.