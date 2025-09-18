Roel Santos entrena para reincorporarse a los Alazanes este fin de semana

El jardinero Roel Santos entrena de manera activa de cara a incorporarse al campo de juego durante el próximo fin de semana, según explicó el director de los Alazanes de Granma, Marcos Fonseca López.

Fonseca López definió al pelotero como “una bujía para el equipo”, resaltando la importancia de su regreso para la novena granmense en la actual temporada de béisbol.

El directivo también se refirió al lanzador César García, aclarando que el pitcher presenta molestias en el brazo y que los médicos del equipo realizan un estudio más completo para evaluar su condición.

Los Alazanes se medirán nuevamente a los Leñadores de Las Tunas este miércoles 18 de septiembre a las 2:00 pm. El partido será transmitido en vivo por las redes sociales de CNC TV.

