Representantes de Rusia y Estados Unidos conversarán en la ciudad estadounidense de Miami este fin de semana sobre un posible arreglo pacífico del conflicto en Ucrania, informa hoy la agencia de noticias Sputnik.

Según la comunicación, los representantes de ambos países se encontrarán como parte de los esfuerzos de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra de casi cuatro años entre Kiev y Moscú.

El domingo pasado se celebraron en Berlín conversaciones en las que participaron el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff, el empresario Jared Kushner, yerno de Trump, y el mandatario ucraniano, Vladimir Zelenski, con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre el conflicto en el país eslavo.

Durante cinco horas se debatió un plan de 20 puntos y, posteriormente, Witkoff informó que se lograron ciertos avances.

El pasado 2 de diciembre, Witkoff y Kushner visitaron Moscú para mantener conversaciones con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En el encuentro se debatieron varios temas, pero sobre todo el conflicto en Ucrania en torno a una propuesta promovida por Estados Unidos desde mediados de noviembre.

Días antes, el 30 de noviembre, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y Witkoff se reunieron en Florida con los emisarios de Zelenski para abordar el posible fin de las hostilidades.

Rusia desarrolla desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.

Ucrania es apoyada por la OTAN, el bloque bélico que lidera Estados Unidos y está conformado por la mayoría de los países de la Unión Europea.

