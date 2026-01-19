Responde Pakistán con cautela a iniciativa de Trump sobre Gaza

Pakistán respondió con cautela a la invitación enviada por Estados Unidos al primer ministro Shehbaz Sharif para integrar la iniciativa de Washington denominada Junta para la Paz en Gaza.

El portavoz de la Cancillería paquistaní, Tahir Andrabi, enfatizó que Pakistán mantendrá una participación activa en iniciativas internacionales para la paz y la seguridad en Gaza, alineado a las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas que exigen un Estado palestino independiente, soberano, con las fronteras anteriores a 1967 y con Al-Quds Al-Sharif como su capital, según el diario Times of Islamabad.

Señaló que la participación de Islamabad en la diplomacia relacionada con Gaza no es reciente, ya que el país ha asistido a consultas multilaterales desde septiembre de 2025 como parte de un grupo de naciones árabes e islámicas.

Andrabi recordó posiciones de su país de apoyo al plan de paz para Gaza respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU, incluida la Resolución 2803, adoptada en noviembre de 2025, que proporcionó un marco para la implementación del alto el fuego, la asistencia humanitaria y la eventual autodeterminación palestina.

Islamabad ha insistido repetidamente en la necesidad de un acceso sin trabas a la ayuda humanitaria, la protección de los civiles y la rendición de cuentas en virtud del derecho internacional humanitario, precisó.

Para analistas, la invitación a Pakistán a unirse a la denominada Junta de Paz presenta tanto oportunidades como desafíos para el país.

Señalaron que involucrarse en la iniciativa estadounidense podría permitir a Islamabad abogar directamente por los intereses palestinos e influir potencialmente en las decisiones sobre financiación para la reconstrucción, el fortalecimiento de la capacidad de gobernanza y la estabilización regional.

Sin embargo, persisten las preocupaciones sobre la composición de la junta, que carece de representación palestina e incluye a figuras estrechamente asociadas con las perspectivas políticas de Estados Unidos e Israel.

Los observadores expresaron su temor de que dicho mecanismo pueda priorizar ciertos intereses de seguridad por encima de resultados políticos equitativos.

