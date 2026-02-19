Avanzó Cuba en transformación digital en 2025

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) mantuvo en 2025 un lugar relevante en la agenda nacional, en correspondencia con la política de informatización de la sociedad y los objetivos estratégicos de la transformación digital, precisó el periódico Granma.

A pesar de las limitaciones derivadas del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EE.UU., que afectaron el acceso a sitios web y la compra de piezas con componentes estadounidenses, el sector continuó su modernización, con hitos que marcaron avances en la gestión pública, la economía y la vida cotidiana.

La Política para la Transformación Digital y la Agenda Digital hasta 2030 constituyeron referentes para el desarrollo, demostrando que el reto no se limita a introducir tecnologías, sino a lograr impactos reales en la sociedad.

Varadero acogió la Cumbre Mundial de la Juventud 2025 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con la participación de jóvenes de diversos países para debatir sobre empoderamiento digital, inteligencia artificial y brechas tecnológicas.

Eventos como Sigestic 2025 y la VI Conferencia Científica Internacional Uciencia reunieron a especialistas en gestión de sistemas, investigación científica y desarrollo tecnológico, reforzando la integración entre academia y empresa.

En el impulso hacia el gobierno digital se puso en marcha la plataforma Soberanía, disponible en www.soberania.gob.cu, que integra una identidad digital para los ciudadanos y facilita trámites en línea como registros civiles y solicitudes de documentos.

Transfermóvil y EnZona consolidaron su papel como pasarelas de pago fundamentales, ampliando servicios para apoyar el comercio electrónico y los pagos digitales en la sociedad.

En materia de ciberseguridad se celebró la Cuarta Jornada Nacional, enfocada en sensibilizar a la población sobre el uso seguro de dispositivos móviles, estrategias de protección ante ciberataques y creación de una cultura de seguridad informática.

Enero de 2025 marcó la integración de Cuba a la AI Alliance Network, junto a 13 países y 15 organizaciones de desarrollo en inteligencia artificial del grupo Brics+.

La Universidad de La Habana presentó Cecilia, un modelo de lenguaje cubano para inteligencia artificial, mientras Alic.IA se consolidó como asistente legal interactivo para abogados.

En la Feria Internacional de La Habana se presentó el Consorcio de Inteligencia Artificial, iniciativa que articula esfuerzos entre instituciones, empresas y universidades para impulsar soluciones en sectores estratégicos.

Cuba ratificó su vocación de cooperación internacional en el ámbito tecnológico, participando en foros multilaterales y promoviendo alianzas en áreas como informatización, ciberseguridad y desarrollo de capacidades digitales.

La transformación digital en Cuba es un proceso en marcha, marcado por la voluntad de aprovechar las TIC como espacio para promover el desarrollo.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.