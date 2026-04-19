Conmemoran en Granma el 65 aniversario de la victoria de Playa Girón

La provincia Granma conmemoró hoy el 65 aniversario de la victoria de Playa Girón con un llamado a la unidad en torno a la Revolución Cubana y la denuncia del genocida bloqueo del Gobierno de los Estados Unidos y su política hostil contra Cuba. En la histórica Plaza de la Revolución, de Bayamo, se recordó […]

La provincia Granma conmemoró hoy el 65 aniversario de la victoria de Playa Girón con un llamado a la unidad en torno a la Revolución Cubana y la denuncia del genocida bloqueo del Gobierno de los Estados Unidos y su política hostil contra Cuba.

En la histórica Plaza de la Revolución, de Bayamo, se recordó el valor de aquel ejército de jóvenes que combatió en las arenas de Playa Girón, con el sueño de preservar la paz legada por nuestros héroes y mártires.

Reinaldo Fernández Moreno, miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), rememoró las heroicas horas de abril 1961 y destacó la capacidad de lucha de los cubanos.

“Millones de brazos armados de obreros y campesinos se alzaron para reafirmar la decisión de emprender el camino del socialismo”, recordó Fernández Moreno, quien señaló que el imperialismo norteamericano no ha cejado en el empeño de aplastar la Revolución.

En tal sentido enumeró que los gobiernos yanquis han tratado de dividirnos, fragmentarnos y desestabilizarnos, objetivos que jamás lograrán.

“Llevamos la referencia de Antonio Maceo Grajales como símbolo de lucha inclaudicable”, acotó.

Por su parte, Liliana Pupo Rodríguez, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), en Granma, reafirmó que en las nuevas generaciones se puede confiar para defender la Patria y destacó la trascendencia histórica de la victoria en Playa Girón.

“Girón es la prueba irrefutable de que cuando un pueblo lucha unido ningún imperio puede doblegarlo”, manifestó Pupo Rodríguez.

Asimismo, dijo que nuestro Girón es hoy en las aulas, los talleres, los hospitales, los laboratorios, los hospitales y en la defensa de la Patria “porque no nos gusta que nos amenacen” como sentenció en una oportunidad el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Finalmente el escritor, poeta y narrador Luis Carlos Suárez Leyva, Miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), convocó a sumarse al movimiento popular “Mi firma por la Patria”.

“Unámonos y denunciemos la barbarie. Hagamos de nuestra postura la más firme y resuelta condena a toda política contraria a la vida y a los derechos del pueblo cubano, en respaldo a la declaración del gobierno revolucionario”, expresó el autor del poemario Las Cigüeñas no vienen de París.

Suárez Leyva aseguró que la verdad de este pueblo no será silenciada y pidió ser parte de un movimiento que permite expresar nuestras convicciones.

“Girón es hoy y es siempre, y al llamado de las organizaciones de la sociedad cubana, ratificaremos con nuestra firma la irrenunciable vocación de paz que es esencia de la nación cubana, fraguada con la más profunda convicción de que defendernos no es sólo un derecho, es, tal como plasmamos en nuestra Constitución, el más grande honor y el deber supremo de cada cubano”, precisó.

En la conmemoración por el 65 aniversario de la victoria de Playa Girón, participaron junto a la sociedad civil granmenses, Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en la provincia, y la gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez.

Manzanilleros recuerdan el aniversario 65 de la Victoria de Girón

Manzanillo. .- El aniversario 65 de la Victoria de Playa Girón fue recordado en esta ciudad con un acto de reafirmación revolucionaria donde se respaldó el carácter socialista de la Revolución Cubana.

Frente a la sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular de este costero territorio granmese los manzanilleros defendieron la soberanía y la paz de esta isla caribeña.

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En la ceremonia a nombre de los jóvenes educadores habló la profesora Isaura María Vázquez Viltres, directora del Instituto Preuniversitario Urbano (IPU) Julio Antonio Mella, quien rechazó la injerencia norteamericana en asuntos internos de los cubanos.

Por su parte Santiago Rafael Andino Rodríguez, jefe de atención a combatientes del municipio, habló por la asociación que agrupa a estos hombres y mujeres de historia local.

Andino Rodríguez al recordar la significación histórica de Girón dijo que “debemos estar siempre alertas, vigilantes y preparados, no podemos desmontar la defensa de la Patria porque ahí está nuestra verdadera fortaleza. (…) Cuba de defiende”, señaló.

Reynier Beltrán Sánchez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Manzanilo, en sus palabras rechazó la injusta política del bloqueo norteamericano contra isla al decir que “frente a ese castigo colectivo, el pueblo cubano ofrece los más nobles y admirables ejemplos de resitencia”.

Como cierre de esta celebración los presentes reafirmaron con sus rúbricas el apoyo a la independencia de la nación frente a las presiones externas, acto que se realizará a partir de los próximos días en todas las comunidades, centros laborales y estudiantiles del territorio.

Estuvieron presentes en el acto Ana Isabel Ramírez, vicepresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Dunier Tamayo Casanova, Intendente del territorio, así como representantes de la organizaciones políticas y de masas manzanilleras.

Portada de la Libertad también alzó su voz

El Museo Municipal de Niquero no fue solo un lugar de recuerdos. Fue una trinchera de firmas, de apoyo, una tribuna de paz y de reafirmación en defensa de la Patria.

‎Ante la amenaza imperial, organizaciones de la sociedad civil cubana, integradas por esos humildes por los que se hizo la Revolución, convocaron a iniciar desde este 19 de abril un movimiento popular denominado “Mi firma por la Patria” y Niquero, fiel a su historia, dijo presente.

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Con la rúbrica de cada participante en el acto, se reafirmó la irrenunciable vocación de paz que es esencia de la nación cubana, una vocación fraguada con la más profunda convicción: defendernos no es solo un derecho, es, tal como plasmamos en nuestra Constitución, el más grande honor y el deber supremo de cada cubano.

Ratifican cautocristenses respaldo a Revolución Cubana

Cauto Cristo respaldó hoy la vocación de paz y la defensa de la Patria con un acto celebrado frente a la sede del gobierno municipal.

Las ideas expuestas consagran el derecho a la paz como herramienta fundamental para avanzar en medio de un contexto político complejo para el país.

Los presentes firmaron el documento que acredita su compromiso con la Patria y la defensa de sus derechos.

Trabajadores, mujeres y jóvenes se unieron desde aquí, a la convocatoria realizada por la sociedad civil cubana en respaldo a la Revolución, como respuesta a las constantes amenazas contra la Isla.

En Cauto Cristo, el acto estuvo presidido por Yusdel Hidalgo Pérez, Miembro del Buró Municipal del Partido para atender las tareas políticas.

La participación en esta iniciativa se extenderá al pueblo en centros laborales y comunidades, porque representa la unidad como eje central del desarrollo de cada proceso.

Radio Bayamo