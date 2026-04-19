Patria: Justicia y resistencia

La necesidad de transmitir un mensaje de paz, justicia y resistencia en las más variadas plataformas comunicativas, en un contexto marcado por conflictos internacionales y las luchas de poder, validó las jornadas de Patria.

El V Coloquio Internacional que concluyó presencial este sábado en la Estación Cultural de Línea y 18 del Vedado capitalino constituye ahora un camino abierto para la articulación en el espacio virtual en torno a la verdad, la que persisten en secuestrar los monopolios mediáticos.

Desde el jueves último la Estación Cultural y otros escenarios recibieron la energía de la solidaridad, porque alrededor de 150 invitados de más de una veintena países con su presencia patentizaron el apoyo a Cuba en el difícil contexto.

Patria se ha convertido en el punto donde confluyen física y virtualmente los medios de comunicación alternativa, expertos, académicos, periodistas, activistas políticos de la izquierda, convencidos en halar parejo en aras de un nuevo orden informacional que integre al Sur Global.

Los participantes coincidieron en que es vital enfrentar los valores y narrativas que imponen los grandes medios, construir discursos afines a la cultura y principios éticos y transmitirlos con la celeridad que requieren los tiempos.

Es Patria el vehículo entre el nicho de resistencia de los pueblos que sueñan con el mundo mejor posible que predijo la visión humanista de Fidel, y la verdad que se abre paso despojada de lo absurdo, limpia y contundente.

Desde RT en Español, TeleSur, Al Mayadeen, Prensa Latina o Juventud Rebelde y otras organizaciones cubanas y foráneas, el mundo ha visto a Cuba que resiste, que acoge a los amigos, y que deja el camino abierto para la imprescindible articulación.

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