Miguel Díaz-Canel en exclusiva a RT explica qué cambios se esperan en el Gobierno cubano 

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha explicado en exclusiva a RT que el Gobierno del país caribeño esperan cambios, que se implementarán antes de mitad de año. “Nos estamos planteando también un redimensionamiento de todo el aparato estatal, administrativo y empresarial, o sea, reducir burocracia”, señaló, apuntando que se buscan mecanismos y estructuras “más […]

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha explicado en exclusiva a RT que el Gobierno del país caribeño esperan cambios, que se implementarán antes de mitad de año.

“Nos estamos planteando también un redimensionamiento de todo el aparato estatal, administrativo y empresarial, o sea, reducir burocracia”, señaló, apuntando que se buscan mecanismos y estructuras “más planas y más eficientes, más dinámicas, que permitan una gestión de gobierno más dinámica”.

Díaz-Canel indicó que, actualmente, las autoridades están “en el momento de concepción”, apuntando que ya se ha elaborado “la primera etapa de propuesta” y “ahora está en consulta de todo un grupo de expertos para con esa consulta entonces ya empezar a avanzar”.

¿Qué cambios le esperan a Cuba?

En particular, el mandatario detalló que las autoridades van a restructurar el Gobierno, reducir el número de ministerios y cambiar leyes para disminuir la burocracia.

“Hay todo un grupo de trabajo estudiando las características de todas las funciones estatales que hoy tienen los actuales organismos de la Administración Central del Estado para ver cuáles se pueden ir integrando y que haya menor número de ministerios, menor número de estructuras intermedias entre [el Gobierno central con las provincias y los municipios] y por supuesto todo un grupo de procedimientos de administración pública que faciliten esto”, explicó.

“O sea, estamos tratando de que el municipio se centre más en lo que se le llama el gobierno cercano al ciudadano, que el municipio trabaje más en las cosas que lo acercan al ciudadano de su territorio”, señaló. Además, dijo que se trata de “la reducción de la magnitud de algunas empresas estatales que son muy grandes”.

El presidente enfatizó que los cambios se están desarrollándose con una mirada de que no se creen nuevas desigualdades sociales, con el fin de “eliminar completamente las desigualdades sociales”.

La entrevista fue concedida en el marco del V Coloquio Internacional Patria de Comunicación Digital, que se celebra del 16 al 18 de abril en La Habana y rinde homenaje al centenario del nacimiento de Fidel Castro.

Previamente, el mandatario visitó el estand del canal ruso en el foro, donde usó la herramienta de IA que permite hacer un selfi con el líder de la Revolución cubana.

Radio Bayamo