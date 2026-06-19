Proyecto educativo fortalece resiliencia frente a cambio climático

El desarrollo de conocimientos y habilidades para que en su vida cotidiana y en su inclusión social estudiantes de varias enseñanzas, dentro de ellas, la Especial, puedan enfrentar los efectos del cambio climático y los desastres naturales está entre los resultados de un proyecto del Ministerio de Educación que se implementa en unas 40 escuelas de Sancti Spíritus.

Con el acompañamiento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la iniciativa fortalece la resiliencia de centros docentes y la participación de menores de edad en la mitigación de los efectos del cambio climático y en la gestión inclusiva de la reducción de riesgos de desastres en las comunidades vulnerables, según detalló hoy la Emisora Radio Sancti Spíritus.

Mientras, en el caso de esta demarcación, involucra a instalaciones de primaria, secundaria, un centro mixto, el Campamento de Pioneros Exploradores Paquito González Cueto, de la capital espirituana, y a la escuela especial Valle Grande, de Jatibonico.

Primero se llevó a cabo un diagnóstico y, a partir de ahí, se han implementado acciones que permiten una mejor preparación de educandos, directivos y de los propios asentamientos, sobre todo porque los eventos climatológicos son cada vez más frecuentes y de mayor intensidad, subrayó la Máster en Ciencias Yumilia Hernández, metodóloga de la Actividad Científica en la Dirección General de Educación del territorio.

La intención, acotó, es que haya una percepción de riesgo superior, que tengan más conocimientos y que profundicen en la capacitación que reciben, que en los alrededores de los planteles que participan de Yaguajay, Sancti Spíritus, Jatibonico y Fomento se eleve la cobertura vegetal y que disminuya la contaminación ambiental.

De los resultados del proyecto que ya se constatan en los cerca de 200 alumnos de la escuela Valle Grande, en el territorio jatiboniquense, dan fe Ignacio de Jesús Aquino y Olga Santana, director y subdirectora, respectivamente, quienes precisaron al medio de prensa la pertinencia de las acciones y cómo logran transmitir lo aprendido a las familias y a los vecinos del lugar.

Todo el mundo está muy contento con la iniciativa, aclaró Aquino; en tanto, al decir de lugareños como Alfredo Dionisio Castillo, para la comunidad es de gran interés puesto que los orientan, sucedan o NO los eventos, los alertan de la importancia de la recuperación de materias primas.

Mediante diversas técnicas y medios de enseñanza, en los primeros cursos se trabaja, de forma general, cuáles son las principales medidas que deben tener en cuenta para enfrentar un fenómeno natural y en los grados posteriores, se profundiza en las fases y en otras temáticas, destacó Isaira Bárbara Ramos, guía base de la institución que puede acoger hasta 250 educandos internos y seminternos.

Hasta el centro localizado a un lado de la Carretera Central llega también el arte, tanto desde la Casa de Cultura municipal María Montejo Pérez como de la escuela Ernesto Lecuona, único sitio de Sancti Spíritus perteneciente a la Enseñanza Artística y ubicado en esta urbe.

Con estos talleres hemos podido vincular manifestaciones como la música con la naturaleza, el medio ambiente, hemos favorecido el lenguaje y la expresión corporal, por ejemplo, puntualizó Sander Morgado, profesor de Dirección Coral en la “Ernesto Lecuona”.

Además de las instituciones de esta región, a la iniciativa se suman otros centros educacionales de municipios de Guantánamo y Holguín.

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