Macron alega amenaza rusa y pide garantías para Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, reiteró hoy su visión de que Rusia amenaza la paz en Europa y reclamó garantías de seguridad para Ucrania, que serían discutidas este martes por la llamada Coalición de Voluntarios.

En una entrevista concedida a la cadena TF1, el mandatario abordó los resultados de la reunión de ayer en Washington DC entre los presidentes estadounidense, Donald Trump, y ucraniano, Vladimir Zelenski, en la cual participaron líderes europeos, encuentro que discutió sobre el fin de la guerra en el Este del viejo continente.

Según Macron, Rusia representa “una potencia desestabilizadora que potencialmente amenaza a muchos de nosotros”, llegando a calificar al jefe del Kremlin, Vladimir Putin, de “un ogro ante nuestras puertas”.

No podemos ser ingenuos, y lo digo con un inmenso respeto por el pueblo ruso, no asumo que mañana Francia será atacada, pero hay una amenaza para los europeos, insistió.

La cumbre de ayer en la Casa Blanca perfiló el camino para detener el conflicto, con una reunión Putin-Zelenski que tendría lugar en un país neutral y las discusiones de las garantías de seguridad para Kiev, en un contexto en el que Moscú denuncia posiciones de algunas potencias occidentales que podrían afectar el proceso.

Para el presidente de Francia, esas garantías pasan por un ejército ucraniano fuerte, “capaz de resistir en caso de una nueva invasión”.

Si Rusia vuelve a la guerra después de un acuerdo de paz, habría una reacción, advirtió.

Tanto Macron como el primer ministro británico, Keir Starmer, adelantaron que las conversaciones en el seno de la Coalición de Voluntarios, grupo de apoyo a Ucrania también encabezado por Alemania, seguirán hoy con el tema en agenda de las garantías de seguridad.

