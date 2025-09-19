RDC busca fortalecimiento de cooperación con Sudáfrica

Medios de prensa de República Democrática del Congo (RDC) destacan hoy la visita a Sudáfrica del presidente, Félix Tshisekedi, y su conversación de más de dos horas con su homólogo, Cyril Ramaphosa.

Congo Nouveau resaltó que el encuentro en el Palacio Presidencial Mahlamba Ndlopfu en Pretoria se enmarca en el fortalecimiento de la cooperación bilateral en un contexto regional caracterizado por persistentes tensiones de seguridad y competencia por recursos estratégicos.

Aunque tras la reunión, acontecida la víspera, ninguna de las partes ofreció declaraciones, Infos 27 señaló que la presencia de ministros clave en la delegación, como los encargados de Defensa, Asuntos Exteriores y Finanzas, subraya el carácter estratégico de esta visita.

Un comunicado de la Presidencia congoleña apuntó que la reunión se centró en cuestiones de interés común y estratégico, y que la misión al país austral busca el fortalecimiento de la cooperación entre Kinshasa y Pretoria en los ámbitos político, económico, diplomático y de seguridad.

Acompañaron al presidente Tshisekedi el viceprimer ministro de Defensa, Guy Kabongo; la ministra de Estado de Asuntos Exteriores, Thérèse Kayikwamba Wagner; y el ministro de Finanzas, Doudou Fwamba.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959