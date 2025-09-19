Cubano Rosillo busca revalidar corona en Mundial de Luchas

El gladiador cubano Gabriel Rosillo comenzó con victoria hoy la ruta competitiva en aras de revalidar su corona en la división de 97 kilos en el Mundial de Luchas con sede en esta ciudad hasta el 21 de septiembre.

Rosillo, monarca en la cita del orbe de 2023 en Belgrado y bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, debutó este viernes en la fase preliminar con triunfo por 8-0 ante el sueco Aleksandar Stjepanetic.

El joven de 26 de años de edad, invicto en la actual temporada internacional en seis entradas a la colchoneta, es una de las mayores esperanzas de la isla de conquistar medallas en el torneo mundial de luchas.

En octavos de final el cubano enfrentará al estonio Richard Karelson, de 22 años, victimario en su primer combate del coreano Minho Lee por 7-0.

En 2025 Rosillo acumula 47 puntos marcados y uno solo permitido en sus duelos oficiales, y se colgó el título de su división en el campeonato panamericano efectuado en México en mayo pasado.

La última aparición de su primer rival databa de mayo de 2024, año en que concluyó con marca de cinco triunfos y cuatro derrotas, sin resultados relevantes.

