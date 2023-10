Sanar el alma desde el humor

El comediante destacó que con 17 años, decidió adentrarse en el mundo del teatro en su tierra natal, el municipio especial Isla de la Juventud.

“Empecé muy joven en el mundo de la actuación y desde entonces y hasta ahora, es lo único que he hecho, disfrutándolo todo el tiempo. Estoy contento con mi trabajo en Cuba, en el espectáculo y en la comedia”.

¿Este espectáculo ¿Quién llegó primero al mundo? es una recopilación de varias de sus propuestas humorísticas?

“Sí, es una recopilación de muchos de los estudios que se escribieron para el profesor Mentepollo, lo mismo en la televisión que para el teatro. Como son temas tan diversos, decidí hacer un espectáculo que nunca empieza y transcurre así diciendo, me acordé de esto o lo otro y al final Mentepollo dice que lo primero que llego al mundo fuimos los cubanos, que es lo más grande que tiene el mundo.”

¿Trata usted temas de interés social?

“Así es, lo hacemos con el respeto que merece el público y muchas personas nos dicen que tratamos temas muy fuertes, pero es lo que siempre hemos hecho.”

Llegar nuevamente a Bayamo, con la celebración de sus 35 años y en un momento como el Día de la cultura cubana.

¿Qué significa para usted?

“Bayamo es una plaza muy importante para el humor, porque es un público excepcional y celebrar el día de la cultura nacional aquí es muy importante, porque fue aquí donde nació el Himno Nacional. No me gusta celebrar los aniversarios, así que estos 35 años fue un pretexto para hacer una recopilación de lo mejor de Mentepollo y pues que mayor regalo para mí que presentarlo en Bayamo.”

Recientemente lo vemos en la telenovela El Derecho de soñar dedicada a la radio, ¿cuánto ha significado para usted?

“Cuando Luberta me llamó para el personaje, lo que más me fascinó fue la radio, no es de los personajes a lo que estoy acostumbrado, pero lo defendí de la mejor manera. Pero el hecho de que fuera la radio me impulsó, porque creo que hay que seguir defiéndela en Cuba.”

