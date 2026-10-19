Cuba agradece a Rusia y Japón por donaciones a través del PMA

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció hoy a los gobiernos de Rusia y Japón por las donaciones realizadas a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de 750 toneladas de aceite vegetal y 425 de arroz, respectivamente.

«Apreciamos estos esfuerzos solidarios con Cuba, destinados a grupos vulnerables y a damnificados por el huracán Melissa», agregó el ministro de Relaciones Exteriores en su cuenta en X.

Una ayuda de 425 toneladas de arroz donadas por Japón fue entregada la víspera en La Habana en el contexto del Día Mundial de la Alimentación.

El cargamento forma parte de la contribución de un millón de dólares estadounidenses aportados por el gobierno de la nación asiática a través del PMA, para apoyar la respuesta humanitaria tras el paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba en octubre de 2025.

La nación caribeña también recibió en la jornada de ayer una ayuda solidaria de 750 toneladas de aceite vegetal entregada por Rusia.

El embajador de la nación euroasiática en La Habana, Víktor V. Koronelli, dijo en exclusiva a Prensa Latina que esta entrega tiene un impacto significativo teniendo en cuenta la compleja situación que vive Cuba a causa del bloqueo criminal impuesto por Estados Unidos.

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