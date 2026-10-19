Cuba desafía sus límites en el Mundial de Backyard Ultra

Cuba escribió hoy una página inédita en la historia de su ultrafondo al debutar con una selección nacional en el Campeonato Mundial de Backyard Ultra por Equipos, disputado simultáneamente en 69 países.

Ramón Arceo completó 25 vueltas para recorrer aproximadamente 167,65 kilómetros y encabezar la actuación nacional, mientras Jan Carlos Núñez alcanzó las 24 rondas y los 160,94 kilómetros, en una batalla que los mantuvo unidos hasta que el desgaste comenzó a separar sus caminos.

Ambos dejaron atrás la anterior referencia cubana de 22 vueltas y elevaron el listón de una modalidad en la que avanzar unos kilómetros más puede representar una victoria sobre el propio cuerpo, aunque todavía queden rivales en el circuito y el reloj anuncie una nueva salida.

La hazaña tuvo como escenario el Polideportivo Yayabo, de Sancti Spíritus, convertido durante más de 24 horas en territorio de resistencia, incertidumbre y voluntad, con 15 corredores cubanos —entre ellos una mujer— dispuestos a medir sus fuerzas en una disciplina que no concede tregua y obliga a negociar cada hora con el cansancio.

Mientras en Sancti Spíritus los representantes de la isla desafiaban sus límites, equipos de otros continentes afrontaban idéntica prueba en sus propios circuitos, bajo una salida sincronizada que convirtió decenas de carreras nacionales en una sola batalla mundial por la resistencia y el rendimiento colectivo.

Cada país compite en su territorio con una selección de hasta 15 atletas, pero todos forman parte de una clasificación común en la que cada vuelta completada suma un punto para el equipo, de manera que la fortaleza de una nación depende tanto de sus figuras más resistentes como de la contribución de cada integrante.

La Backyard Ultra tiene una lógica tan sencilla como despiadada: completar 6,706 kilómetros antes de que transcurra una hora y volver a la línea de partida para comenzar otra vuelta, una y otra vez, hasta que solo quede un corredor capaz de terminar el recorrido en solitario.

Entre una salida y otra, los atletas disponen apenas de unos minutos para alimentarse, hidratarse, aliviar la fatiga muscular y recuperar el aliento, un margen que se reduce a medida que aumenta el agotamiento y convierte cada decisión sobre el ritmo, el descanso y la alimentación en parte de la estrategia.

El cuerpo empieza a cobrar factura después de muchas horas de esfuerzo, las piernas pierden frescura, el sueño amenaza con cerrar los ojos y la mente debe encontrar razones para continuar cuando la voluntad parece ser el último combustible disponible, en una prueba donde la resistencia no consiste únicamente en correr, sino en recuperarse lo suficiente para volver a hacerlo.

A esa exigencia se sumaron en Sancti Spíritus las condiciones meteorológicas y las dificultades organizativas que acompañaron el desarrollo de la competición, factores que añadieron incertidumbre a una jornada prolongada y exigieron capacidad de adaptación tanto a los corredores como a quienes trabajaron para sostener la prueba.

Al frente de la selección estuvo Jorge Meneses, capitán de un equipo en el que cada corredor aportó su esfuerzo a una causa común, pues el formato mundialista premia la suma de las vueltas de todos los integrantes y demuestra que la resistencia colectiva no se construye únicamente con actuaciones individuales sobresalientes.

El estreno internacional representa un paso significativo para una disciplina que ha ganado espacio entre los corredores cubanos desde las primeras competiciones organizadas en el país en 2024, y cuyas nuevas marcas constituyen una referencia para quienes asuman en adelante el desafío de correr contra el reloj, la fatiga y sus propios límites.

En el Yayabo, Arceo y Núñez corrieron hasta donde antes nadie había llegado; y detrás de cada vuelta quedó la certeza de que, en el ultrafondo, los límites no siempre marcan el final del camino, sino el lugar exacto donde comienza la verdadera batalla.

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