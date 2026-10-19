Una cubana entre “100 Mujeres Héroes” de sistemas agroalimentario

La productora cubana Magalys Pedrero Basulto, de la provincia de Camagüey, fue reconocida en el marco del Foro Mundial de la Alimentación 2026 como parte de la iniciativa global de la FAO "100 Women Heroes in Agrifood Systems and Rural Development".

Según nota llegada a nuestra redacción, la iniciativa distingue a mujeres de todo el mundo por sus contribuciones excepcionales a la agricultura, los sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural.

La trayectoria de Pedrero Basulto fue homenajeada durante una ceremonia celebrada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma, donde se destacó que la productora cubana ha promovido la producción local sostenible de alimentos mediante la agricultura urbana, suburbana y familiar.

Bajo su liderazgo, el organopónico que dirige en Camagüey alcanzó la categoría de Excelencia Nacional y ha sido reconocido entre los más destacados de su municipio por sus resultados productivos y su contribución al abastecimiento local de alimentos.

El evento se desarrolla en el contexto del Año Internacional de la Mujer Agricultora 2026 y destaca a mujeres que, desde distintos eslabones de las cadenas agroalimentarias, contribuyen a ampliar el acceso a mercados, preservar conocimientos tradicionales, proteger los recursos naturales, promover la innovación y crear oportunidades de empleo y capacitación en las zonas rurales.

Durante la ceremonia se presentaron experiencias de diferentes regiones del mundo que evidencian la contribución de las mujeres a la producción sostenible de alimentos, la conservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y el desarrollo rural.

Considerado una de las principales plataformas mundiales para el diálogo sobre el futuro de la alimentación, el Foro Mundial de la Alimentación reúne cada año a gobiernos, organismos internacionales, instituciones académicas, organizaciones de productores, sector privado y jóvenes para promover la innovación, las inversiones y las alianzas necesarias para acelerar la transformación de los sistemas agroalimentarios.

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