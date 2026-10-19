Una cubana entre “100 Mujeres Héroes” de sistemas agroalimentario

Según nota llegada a nuestra redacción, la iniciativa distingue a mujeres de todo el mundo por sus contribuciones excepcionales a la agricultura, los sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural.
La trayectoria de Pedrero Basulto fue homenajeada durante una ceremonia celebrada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma, donde se destacó que la productora cubana ha promovido la producción local sostenible de alimentos mediante la agricultura urbana, suburbana y familiar.
Bajo su liderazgo, el organopónico que dirige en Camagüey alcanzó la categoría de Excelencia Nacional y ha sido reconocido entre los más destacados de su municipio por sus resultados productivos y su contribución al abastecimiento local de alimentos.
El evento se desarrolla en el contexto del Año Internacional de la Mujer Agricultora 2026 y destaca a mujeres que, desde distintos eslabones de las cadenas agroalimentarias, contribuyen a ampliar el acceso a mercados, preservar conocimientos tradicionales, proteger los recursos naturales, promover la innovación y crear oportunidades de empleo y capacitación en las zonas rurales.
Durante la ceremonia se presentaron experiencias de diferentes regiones del mundo que evidencian la contribución de las mujeres a la producción sostenible de alimentos, la conservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y el desarrollo rural.
Considerado una de las principales plataformas mundiales para el diálogo sobre el futuro de la alimentación, el Foro Mundial de la Alimentación reúne cada año a gobiernos, organismos internacionales, instituciones académicas, organizaciones de productores, sector privado y jóvenes para promover la innovación, las inversiones y las alianzas necesarias para acelerar la transformación de los sistemas agroalimentarios.