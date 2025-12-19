Comienzan hoy las jornadas de rescate en la Serie Nacional

La 64 Serie Nacional de Béisbol entra hoy en una fase decisiva con el inicio de la recuperación de juegos suspendidos, una jornada llamada a incidir de manera inmediata en la tabla de posiciones y en la lucha por los cupos a la postemporada.

   En el estadio 5 de Septiembre se concentrarán los focos mediáticos, donde los Vegueros de Pinar del Río actuarán como home club frente a los Elefantes de Cienfuegos, en un choque frontal por la supervivencia clasificatoria.

    Los paquidermos, caídos en tres de sus últimas diez salidas y ahora octavos, defienden con uñas y dientes su puesto de privilegio ante un rival que llega como tsunami verde y amarillo, encadenando cuatro victorias consecutivas, dos de ellas frente a Industriales en su propio Latinoamericano. 

   Una victoria pinareña voltearía la escena: entraría en zona de clasificación y desplazaría a los sureños, separados hoy apenas por medio juego.

   En el Bosque Encantado del Julio Antonio Mella, los campeones vigentes de Las Tunas reciben a los Tigres de Ciego de Ávila. Los líderes del torneo libran su propia batalla por asegurar uno de los dos primeros lugares que otorgan boleto directo a la Liga Élite, mientras los avileños, decimoterceros, juegan sin margen real de aspiraciones.

   El Guillermón Moncada será escenario de un duelo casi de vida o muerte entre Avispas de Santiago de Cuba y Leopardos de Villa Clara. Ambos conservan opciones matemáticas y saben que cada triunfo alimenta la esperanza y cada derrota clava un puñal en el pecho.
   También se medirán Alazanes de Granma y Huracanes de Mayabeque en el Nelson Fernández. Los mayabequenses, cuartos del ordenamiento, rondan la clasificación oficial; los granmenses, duodécimos, necesitan un milagro para seguir respirando.

   Cierra la cartelera el choque en el 26 de Julio, donde los Cazadores de Artemisa, séptimos y urgidos de sumar éxitos, reciben a los Piratas de La Isla, ya eliminados y sin nada que perder.
   En conferencia de prensa esta semana, el presidente de la Federación Cubana de Béisbol recordó que aún restan más de 50 juegos suspendidos y que su recuperación será paulatina y flexible, priorizando los partidos que inciden en la clasificación al Top-8 y, especialmente, en la definición de los dos primeros puestos. 

